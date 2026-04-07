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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach, L79 - Mit Mauer kollidiert, Zeugen gesucht

Forbach (ots)

Ein Verkehrsunfall hat am Montagabend auf der L79 zu einem Sachschaden von etwa 15.000 Euro geführt. Gegen 22 Uhr fuhr ein Mercedes-Fahrer auf der L79/K3754 Bermersbach von Forbach kommend in Fahrtrichtung "Rote Lache" als ihm eigenen Angaben zur Folge auf seiner Fahrspur ein bislang unbekannter Autofahrer entgegen gekommen sein soll. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei der Mercedes-Lenker nach links ausgewichen und in Folge mit einer neben der Fahrbahn befindlichen Mauer kollidiert. Der Unfallversucher habe sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro zu kümmern. Der 29-jährige Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 zu melden.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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