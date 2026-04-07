Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Spielzeugwaffe führt zu Polizeieinsatz

Achern (ots)

Für große Aufregung sorgte am späten Montagabend ein Mann in einem Linienbus, der dem Anschein nach eine Waffe mit sich führte. Kurz vor Mitternacht wurde der Polizei telefonisch mitgeteilt, dass sich am Bahnhof in Achern ein Mann aufhalten würde, der vermutlich eine Schusswaffe im Hosenbund stecken habe. Die Person soll dann vom Bahnhof in Richtung Vorplatz gelaufen und anschließend in einen Bus eingestiegen sein. Im Omnibus wurden mehrere Passanten auf den Mann und die vermeintliche Waffe aufmerksam. Als der Mann noch im Bahnhofsbereich plötzlich den Bus verließ, konnte er von den inzwischen alarmierten Streifenwagenbesatzungen der umliegenden Polizeireviere und der Bundespolizei angesprochen und am Boden fixiert werden. Bei der anschließenden Durchsuchung stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Spielzeugpistole handelte. Zudem führte er noch ein verbotenes Messer bei sich, weshalb ihn eine Anzeige erwartet. Der 56-Jährige räumte gegenüber der Polizei glaubhaft ein, dass er mit ein paar Leuten Ärger hätte und die Spielzeugwaffe zur Abschreckung mit sich führe. Personen habe er nicht bedroht.

/vo

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