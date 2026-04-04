Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden/Offenburg - Schwerpunktkontrollen am "Car-Freitag" - Polizei zieht Bilanz

Offenburg (ots)

Mit gezielten Schwerpunktkontrollen ist die Polizei am Karfreitag ("Car-Freitag") gegen die Tuning- und Poserszene vorgegangen. Beamtinnen und Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Baden-Baden führten gemeinsam mit Kräften des Verkehrsdienstes Offenburg, der Verkehrsdienstaußenstelle Bühl sowie unterstützenden Einsatzkräften der Polizeireviere umfangreiche Kontrollen im gesamten Präsidiumsbereich durch. Ziel der Maßnahmen war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und insbesondere gegen illegale technische Veränderungen an Fahrzeugen sowie verkehrsgefährdendes Verhalten vorzugehen. Im Rahmen der durchgeführten Maßnahmen wurden insgesamt 83 Fahrzeuge, vorwiegend Auto sowie einige motorisierte Zweiräder, ein Wohnmobil und ein Lkw kontrolliert. Dabei ergaben sich unter anderem folgende Beanstandungen: Von den 83 Kontrollierten waren im Bereich Ettenheim, Altdorf und Offenburg 25 Fahrzeuge nicht vorschriftsmäßig in Betrieb genommen. Die Polizei musste aus diesem Grund bei 10 Fahrzeugen sogar die Weiterfahrt untersagen. Zudem waren im nördlichen Präsidiumsbereich vier Verkehrsteilnehmer in Rastatt, Baden-Baden und Gaggenau unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen mit ihren Fahrzeugen unterwegs. Weiter zählten die kontrollierenden Polizisten diverse Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung insbesondere gegen die Gurtpflicht, das Telefonieren am Steuer und bei fünf Fahrern aus Ettenheim, Altdorf und Achern war die Lautstärke ihrer Fahrzeuge höher als erlaubt. Ein Kind wurde unerlaubterweise auf einem E-Scooter mitgenommen und es gab drei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Manche der Kontrollierten gerieten sogar mehrmals in den Fokus der Experten. Ein Autofahrer musste bei der Kontrolle zusehen, wie sein getuntes Audi Sport-Coupe sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert wurde. Grund hierfür war eine unerlaubte Leistungssteigerung des Wagens auf über 800 PS. Die mobilen Kontrollen im Stadtkreis Baden-Baden, Ortenaukreis und im Landkreis Rastatt fanden von Mittag bis in die Abendstunden statt. Die Polizei weist darauf hin, dass Verstöße gegen die Verkehrssicherheit konsequent verfolgt werden. Neben Bußgeldern können je nach Verstoß auch Punkte im Fahreignungsregister, Fahrverbote sowie Strafanzeigen die Folge sein. Darüber hinaus können Kosten für Gutachten und die Wiedererlangung der Betriebserlaubnis entstehen. Posing, illegales Tuning und verbotene Kraftfahrzeugrennen stellen nicht nur erhebliche Gefahren für alle Verkehrsteilnehmenden dar, sondern beeinträchtigen auch durch Lärm und rücksichtslose Fahrweise das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Die Polizei wird auch künftig, neben der täglichen Verkehrsüberwachung, gezielte Kontrollaktionen durchführen.

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