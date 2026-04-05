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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verdacht des Fundes einer Weltkriegsbombe!

Offenburg (ots)

Bei den aktuell stattfindenden Bauarbeiten am Offenburger Bahnhof, wurde in der Nacht zum Ostersonntag im Bereich der Gleise 1 und 2 ein möglicher Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg festgestellt. Die Baumaßnahmen wurden daraufhin sofort eingestellt und das Gelände weiträumig abgesperrt. Hierzu wurde auch die sogenannte "Union-Rampe" für den Verkehr gesperrt. Nach einer Begutachtung des verdächtigen Gegenstandes durch einen Beamten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Baden-Württemberg, konnte in den frühen Morgenstunden Entwarnung gegeben werden. Nach der vollständigen Freilegung des vermeintlichen Blindgängers, entpuppte sich dieser als ein harmloses Betonbauteil. Der Schienenverkehr am Bahnhof Offenburg war von den Einsatzmaßnahmen nicht betroffen, da dieser durch den derzeitigen Umbau komplett gesperrt ist.

/DLF

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 210
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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