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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gebäudebrand

Oberharmersbach (ots)

Der Brand einer Produktionshalle eines holzverarbeitenden Unternehmens ist zwischenzeitlich gelöscht. Die Produktionshalle wurde komplett zerstört, der Schaden beträgt mehrere Millionen Euro. Ein Mitarbeiter des Unternehmens erlitt bei Löschversuchen eine leichte Rauchgasvergiftung, weshalb er zur ambulanten Behandlung in eine Klinik verbracht wurde. Der Brandort wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Zur Klärung der Brandursache erfolgen als nächstes Untersuchungen der Kriminaltechniker, gegebenenfalls wird ein Sachverständiger beauftragt.

/AHim,

Ursprungsmeldung:

Oberharmersbach - Gebäudebrand

Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind aktuell bei einem Brand in der Straße Obertal in Oberharmersbach im Einsatz. Gegen 17.40 Uhr teilten mehrere Anrufer das Feuer in dem Gebäude einer Holzbaufirma mit. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Oberharmersbach und den Umlandgemeinden sind aktuell zur Brandbekämpfung im Einsatz. Nach derzeitigem Sachstand kamen keine Personen zu Schaden. Zur Brandursache und zur Schadenhöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die L79 ist aufgrund der Löscharbeiten im Bereich der Brandörtlichkeit gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-210
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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