Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidium Offenburg - Kehl - Vollbrand im Industriegebiet

2. Nachtragsmeldung

Offenburg, Kehl (ots)

Nach dem Feuer in der Diskothek in der Kehler Siemensstraße am vergangenen Wochenende, sind die Ermittlungen der Kriminalpolizei weiterhin in vollem Gange. Die Beamten zählen, neben anderen Ermittlungen zum Schadensablauf, weiterhin auf Hinweise aus dem Kreis der Besucher des Lokals, vor allem auch aus dem benachbarten Frankreich. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Offenburg führt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Offenburg seit den Sonntagmorgenstunden ein Ermittlungsverfahren, in dem die Brandursache zu klären sein wird. Dieses Verfahren richtet sich bislang nicht gegen Personen.

In den frühen Sonntagmorgenstunden sorgten die ersten Streifen der Polizei, die bereits fünf Minuten nach deren Verständigung eintrafen, in erster Linie um freie Rettungswege, um eintreffenden Feuerwehrkräften den möglichst ungehinderten Zugang zum Brandort zu ermöglichen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich bereits eine große Anzahl evakuierter Gäste auf der Straße rund um das Brandobjekt. Zeugen berichteten vor Ort aber auch in späteren Vernehmungen, dass nach der Brandentdeckung durch Mitarbeitende der Diskothek dreisprachig zur Räumung der Gaststätte mittels Durchsagen aufgefordert wurde. Diese erfolgte rasch über die sechs (Not-)Ausgänge. Wie bekannt wurde versuchten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes den Brand offenbar noch mittels Feuerlöschern einzudämmen, was jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gelang.

Noch während der Löschmaßnahmen am Sonntag wurden über das Gemeinsame Zentrum der deutsch-französischen Polizei- und Zollzusammenarbeit Kehl die angrenzenden Kliniken der Eurometropole Straßburg zu möglichen Verletzten, die sich eventuell selbständig dorthin begaben, überprüft. In den Kliniken der Kehler Nachbarstadt hatten sich bis dahin keine Personen gemeldet. Mittlerweile sind aber neben den drei vor Ort behandelten Personen zwei weitere Geschädigte bekannt geworden. Eine Frau musste nach dem Brandgeschehen in einem Klinikum im Elsass stationär aufgenommen werden.

Im Laufe der nächsten Woche wird die von der Staatsanwaltschaft Offenburg in Auftrag gegebene sachverständige Brandbegutachtung in Zusammenarbeit mit Kriminaltechnikern vor Ort beginnen.

Ob alle bestehenden Sicherheitsvorschriften, die für das Brandgeschehen von Bedeutung sind, pflichtgemäß eingehalten wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Ermittler der Kriminalpolizei sind weiterhin auf der Suche nach Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag in der Diskothek waren. Alle Gäste aus Deutschland und Frankreich, die Hinweise zu dem Geschehen geben können, insbesondere auch wichtige originale Videoaufnahmen gemacht haben, werden gebeten das mehrsprachige Hinweisportal der Polizei zu nutzen: https://bw.hinweisportal.de/

Hinweis für die Medien: Es wird gebeten den Link zum Hinweisportal samt Hinweis zu publizieren, um die Ermittlungen zu unterstützen.

/rs/cs

Übersetzter Text // Texte traduit :

Communiqué de presse commun du parquet d'Offenburg et du Polizeipräsidium Offenburg - Kehl - Incendie majeur dans la zone industrielle - Déclaration complémentaire numéro 2

Après l'incendie dans la discothèque de la Siemensstraße à Kehl le weekend dernier, l'enquête de la police judiciaire se poursuit. Outre les investigations visant à déterminer le déroulement du sinistre, les enquêteurs continuent de rechercher des témoignages parmi les clients de l'établissement, notamment parmi les clients venus de France. Avec le parquet d'Offenburg la Kriminalpolizei (Police judiciaire) mène depuis dimanche matin une enquête pour incendie involontaire, dans un premier temps contre X.

Tôt dimanche matin, les premières patrouilles de police, arrivées cinq minutes seulement après avoir été alertées, se sont avant tout assurées que les voies d'accès aux secours étaient dégagées, afin de permettre aux pompiers qui arrivaient de se rendre sur les lieux de l'incendie sans encombre. À ce moment-là, un grand nombre de clients évacués se trouvaient déjà dans la rue, autour du bâtiment en feu. Des témoins ont rapporté, tant sur place que lors des auditions ultérieures, qu'après la découverte de l'incendie par le personnel de la discothèque, des annonces en trois langues ont été diffusées pour demander l'évacuation de l'établissement. Celle-ci s'est déroulée rapidement par les six issues (de secours). Selon les informations disponibles, des agents de sécurité auraient apparemment tenté de maîtriser l'incendie à l'aide d'extincteurs, mais sans succès à ce stade.

Alors que les opérations d'extinction étaient encore en cours dimanche, les hôpitaux voisins de l'Eurométropole de Strasbourg ont été contactés via le Centre de Coopération policière et douanière de Kehl afin de vérifier si des victimes potentielles de l'incendie s'y étaient éventuellement rendues de leur propre initiative. Aucune personne ne s'était présentée jusque-là dans les hôpitaux de la ville voisine de Kehl. Entre-temps, à part les trois personnes qui ont reçu des soins d'urgence dans la nuit de l'incendie, deux autres victimes se sont manifestées. Une femme a été hospitalisée dans un établissement en Alsace après l'incendie.

Au cours de la semaine prochaine, l'expertise incendie commandée par le parquet d'Offenburg débutera sur place, en collaboration avec la police technique et scientifique.

L'enquête vise également à déterminer si toutes les consignes de sécurité en vigueur, qui ont pu avoir une incidence sur l'incendie, ont été respectées comme il se doit.

La police continue de rechercher des témoins qui se trouvaient dans la discothèque dans la nuit de samedi à dimanche. Tous les clients, qu'ils soient allemands ou français, susceptibles de fournir des informations sur les faits, et en particulier ceux qui auraient réalisé des enregistrements vidéo originaux importants, sont priés d'utiliser le portail multilingue de la police dédié aux témoignages : https://bw.hinweisportal.de/

Note à l'attention des médias : nous vous prions de bien vouloir publier le lien vers le portail dédié aux signalements afin de soutenir l'enquête.

/rs/cs

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