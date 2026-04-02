Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim/Neuburgweier - Urlaubsfahrt endet im Rhein

Bietigheim/Neuburgweier (ots)

Ein schwimmendes Fahrzeug im Rhein auf Höhe der Rheinfähre Neuburg wurde der Polizei am Mittwochnachmittag durch einen Augenzeugen telefonisch gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen wollte gegen 14 Uhr ein 49-jähriger Wohnmobilbesitzer sein Fahrzeug für den bevorstehenden Urlaub am Ufer des Rheins beladen, als sich aus bisher unbekannten Gründen die Bremsen lösten und der Citroen Jumper langsam ins Wasser rollte. Die Ehefrau und der Sohn, die sich noch im Fahrzeug aufhielten, konnten dieses noch rechtzeitig verlassen bevor das Wohnmobil talwärts in nördliche Richtung abtrieb. Nach etwa 20 Minuten befand sich das im Wasser treibende Wohnmobil bereits im Präsidiumsbereich Karlsruhe, als die alarmierten Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei aus Karlsruhe und verschiedener Feuerwehren sich mit ihren Booten dem Fahrzeug näherten. Gegen 15:30 Uhr konnte das Wohnmobil mehrmals kurzzeitig an einem Feuerwehrboot festgemacht, um im Anschluss in den Rheinhafen Karlsruhe bugsiert und dort geborgen zu werden. Als sich das Fahrzeug letztendlich von dem Feuerwehrboot löste und in die Fahrrinne abtrieb, musste für etwa eine Stunde die Schifffahrt durch das Wasserschifffahrtsamt des Bundes gesperrt werden. Ein inzwischen hinzugezogener Schiffsbagger konnte das Wohnmobil um 17 Uhr bergen und aufgeladen in das Becken 1 zum Stadthafen nach Karlsruhe verbringen, wo es im Anschluss durch einen Abschleppdienst abgeholt wurde. Verletzt wurde beim Vorfall in Neuburgweier und bei den Bergungsarbeiten niemand. Nach Erkenntnissen der Polizei seien keine gefährlichen Flüssigkeiten in den Rhein gelangt. Am Wohnmobil entstand Totalschaden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden von den Beamten des Polizeipostens Bietigheim geführt.

/vo

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