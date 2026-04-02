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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Festnahme nach räuberischer Erpressung

Kehl (ots)

Am Mittwochmittag gegen 11:35 Uhr soll es vor einer Bankfiliale in der Hauptstraße zu einer versuchten räuberischen Erpressung gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Senior mit Behinderung vor der Bankfiliale von einem Mann angesprochen und unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Als sich der 71-Jährige daraufhin entfernen wollte, soll ihn der Mann kurzzeitig festgehalten haben. Da es jedoch zu keiner Geldübergabe kam, ließ der Täter von ihm ab und entfernte sich in Richtung Bahnhof. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 33-Jähriger kurze Zeit später angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der afghanische Staatsbürger wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg am Donnerstag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht in Offenburg vorgeführt. Dieser ordnete antragsgemäß die Untersuchungshaft an und der Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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