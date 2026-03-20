Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Erdgeschosswohnung
Gummersbach (ots)
In der Gerhart-Hauptmann-Straße sind Unbekannte am Donnerstag (19. März) zwischen 08:00 Uhr und14:50 Uhr in eine Wohnung eingebrochen. Die Einbrecher hebelten die Wohnungseingangstür auf, durchwühlten das Schlafzimmer und entkamen mit Modeschmuck und einer Armbanduhr. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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