POL-GM: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Hückeswagen (ots) - In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Rotdornweg sind Einbrecher am Donnerstag (19. März) eingestiegen. Zwischen 09:30 Uhr und 17:30 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zugang zur Wohnung und entkamen mit Goldschmuck und einem Zweitschlüssel für einen Pkw. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

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