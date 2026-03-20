PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Gummersbach (ots)

In der Gerhart-Hauptmann-Straße sind Unbekannte am Donnerstag (19. März) zwischen 08:00 Uhr und14:50 Uhr in eine Wohnung eingebrochen. Die Einbrecher hebelten die Wohnungseingangstür auf, durchwühlten das Schlafzimmer und entkamen mit Modeschmuck und einer Armbanduhr. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 09:40

    POL-GM: Einbrecher entkommen mit Schmuck und Pkw-Schlüssel

    Hückeswagen (ots) - In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Rotdornweg sind Einbrecher am Donnerstag (19. März) eingestiegen. Zwischen 09:30 Uhr und 17:30 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zugang zur Wohnung und entkamen mit Goldschmuck und einem Zweitschlüssel für einen Pkw. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 09:35

    POL-GM: Radlader von Baustelle gestohlen

    Engelskirchen (ots) - Zwischen Mittwoch und Donnerstag (18. März, 14:30 Uhr und 19. März, 01:56 Uhr) haben Unbekannte einen Radlader der Marke Volvo von einer Baustelle in der Flaberger Straße gestohlen. Der Radlader ist mit Werbung der Firma "Adolf Koch" bedruckt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 12:30

    POL-GM: Löschfahrzeug der Feuerwehr kippt in Straßengraben - Unfallverursacher flüchtet

    Engelskirchen (ots) - Am Donnerstagmorgen (19. März) war ein Löschfahrzeug der Feuerwehr auf der Zeithstraße (L302) von Kaltenbach in Richtung Engelskirchen unterwegs. Gegen 8:30 Uhr kam dem 49-jährigen Fahrer auf seiner Fahrspur ein LKW entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste das Feuerwehrfahrzeug ausweichen und kippte in den Straßengraben. Alle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren