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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Löschfahrzeug der Feuerwehr kippt in Straßengraben - Unfallverursacher flüchtet

Engelskirchen (ots)

Am Donnerstagmorgen (19. März) war ein Löschfahrzeug der Feuerwehr auf der Zeithstraße (L302) von Kaltenbach in Richtung Engelskirchen unterwegs. Gegen 8:30 Uhr kam dem 49-jährigen Fahrer auf seiner Fahrspur ein LKW entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste das Feuerwehrfahrzeug ausweichen und kippte in den Straßengraben. Alle Insassen konnten sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Der Fahrer des entgegenkommenden LKW setzte seine Fahrt unverrichteter Dinge, in Richtung Kaltenbach, fort. Es soll sich um einen LKW des Herstellers "Volvo" mit blauem Führerhaus gehandelt haben, der mit einem Container beladen war. Die Vollsperrung der L302 in Höhe der Unfallstelle dauert aktuell (10:50 Uhr) noch an. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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