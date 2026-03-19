Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher scheitern an Eingangstür
Nümbrecht (ots)
In der Nacht von Dienstag (17. März) auf Mittwoch versuchten Kriminelle in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Gegen 0:30 Uhr wollten die Unbekannten die Eingangstür des Hauses in der Straße "Am Hof" aufhebeln, was jedoch nicht gelang. Eine Zeugin hatte zur betreffenden Zeit den Schein von Taschenlampen auf dem Grundstück wahrgenommen. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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