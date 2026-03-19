Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Raub auf dem Heimweg - Täter entkamen mit Halskette

Radevormwald (ots)

Eine 63-Jährige aus Radevormwald war am Mittwoch (18. März) zu Fuß auf dem Gehweg der Kaiserstraße unterwegs. Gegen 12:30 Uhr hielt neben ihr, unweit der Kreuzung Kaiserstraße/Westfalenstraße, ein Auto an. Die Beifahrerin stieg aus, schlug der 63-Jährigen gegen Hals und Brust, wodurch die Frau zu Boden stürzte. Dabei riss ihr die Unbekannte eine Goldkette vom Hals und stieg anschließend wieder in das Auto, welches in Richtung Westfalenstraße davonfuhr. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Kombi gehandelt haben. Die Beifahrerin war ca. 155 cm-160 cm groß, hatte eine dunkle Hautfarbe und war schwarz gekleidet. Weiterhin trug sie ein schwarzes Kopftuch und hatte ein grünes Kreuz zwischen den Augenbrauen. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen ca. 18-25 Jahre alten Mann mit einem schwarzen kurzen Bart. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw entgegen.

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