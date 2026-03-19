PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Waldbröl (ots)

Am Mittwoch (18. März) fuhr eine 62-jährige Waldbrölerin mit ihrem Skoda auf der Brölstraße in Richtung Kaiserstraße. Gegen 7:45 Uhr wollte sie an der Einmündung Brölstraße/Am Marktplatz nach rechts auf die Straße "Am Marktplatz" abbiegen. Dabei stieß sie mit einem 61-Jährigen aus Windeck zusammen, der mit seinem Pedelec auf dem Geh-/Radweg neben der Brölstraße, in gleicher Fahrtrichtung, unterwegs war und aus Richtung Schladerner Straße kam. Der Fahrer des Pedelecs kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 18.03.2026 – 11:08

    POL-GM: Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

    Gummersbach (ots) - Am Mittwochmorgen (18. März) ereignete sich in Gummersbach-Windhagen ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Gegen 7:30 Uhr war ein 21-jähriger Gummersbacher mit einem Kleintransporter auf der Hückeswagener Straße von Gummersbach in Richtung Kotthausen unterwegs. In Höhe der Ein-mündung Hückeswagener Straße/Burgstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Auto ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 09:25

    POL-GM: Einbrecher kamen über den Balkon

    Waldbröl (ots) - Zwischen 16:30 Uhr und 21:30 Uhr am Dienstag (17. März) sind Einbrecher in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Körnerstraße eingedrungen. Die Kriminellen verschafften sich über einen Balkon, der zur Schillerstraße zeigt, Zugang zur Wohnung. Sie entkamen mit Bargeld und Goldschmuck. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 09:25

    POL-GM: Werkzeuge aus Van gestohlen

    Reichshof (ots) - Auf diverses Werkzeug der Marke Dewald, darunter eine Bohrmaschine und ein Winkelschleifer, hatten es Unbekannte abgesehen, die am Dienstag (17. März) einen Mercedes Vito aufgebohrt haben. Der Vito stand zur Tatzeit zwischen 09:30 Uhr und 11:50 Uhr im Hähner Weg. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren