Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Gummersbach (ots)

Am Mittwochmorgen (18. März) ereignete sich in Gummersbach-Windhagen ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Gegen 7:30 Uhr war ein 21-jähriger Gummersbacher mit einem Kleintransporter auf der Hückeswagener Straße von Gummersbach in Richtung Kotthausen unterwegs. In Höhe der Ein-mündung Hückeswagener Straße/Burgstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Auto einer 52-jährigen Gummersbacherin zusammen, die von der Burgstraße auf die Hückeswage-ner Straße abbiegen wollte und verkehrsbedingt wartete. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Da-cia der 52-Jährigen gegen ein Verkehrszeichen geschoben. Im Anschluss prallte der Klein-LKW gegen zwei geparkte Fahrzeuge und einen Laternenmast, der dadurch umkippte und ein weiteres Auto beschä-digte. Die 52-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Ihre 13-jährige Beifahrerin und der Fahrer des Klein-LKW wurden leicht verletzt. Die Hückeswagener Straße war bis ca. 9:30 Uhr voll gesperrt.

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