Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Streifenwagen ausgebrannt - Polizei bittet um Hinweise

Bergneustadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12. März) ist in der Tiefgarage des Bergneustädter Rathauses ein Streifenwagen der Kreispolizeibehörde ausgebrannt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen unter Hinzuziehung eines Brandsachverständigen haben nun ergeben, dass es sich um ein vorsätzlich herbeigeführtes Brandgeschehen gehandelt hat. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Dazu Landrat und Leiter der Kreispolizeibehörde Klaus Grootens: "Eine Brandstiftung ist unkalkulierbar und birgt immer die Gefahr, dass auch Menschen zu Schaden kommen können. Derartiges kriminelles Verhalten lehne ich entschieden ab. Mein Dank gilt den Einsatzkräften der Feuerwehr, die in der Nacht gegen das Feuer gekämpft und Schlimmeres verhindert haben." Der Staatsschutz der Polizei Köln hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt der Staatsschutz der Polizei Köln telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

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