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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelec aus Hausflur gestohlen

Wipperfürth (ots)

In der Nacht von vergangenem Sonntag auf Montag (15./16. März) stahlen Unbekannte ein abgestelltes Pedelec der Marke "Haibike" in Anthrazit aus einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An der Stursbergs-Ecke". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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