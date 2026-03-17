Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Pedelec aus Hausflur gestohlen
Wipperfürth (ots)
In der Nacht von vergangenem Sonntag auf Montag (15./16. März) stahlen Unbekannte ein abgestelltes Pedelec der Marke "Haibike" in Anthrazit aus einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An der Stursbergs-Ecke". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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