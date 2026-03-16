Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto aus Werkstatt gestohlen

Gummersbach (ots)

Zwischen 13 Uhr am Samstag (14. März) und 8 Uhr am Sonntag sind Unbekannte in eine Werkstatt in der Straße "Stauweiher" eingebrochen. Die Unbekannten entfernten einen Teil des Zaunes und entwendeten einen schwarzen BMW 535D Kombi mit dem Kennzeichen EL-LV 150. Auf einer Videoaufzeichnung sind zwei Personen zu sehen, die am Sonntag (15. März) gegen 5 Uhr über den Werkstatthof gehen. Sie werden wie folgt beschrieben: Ein Mann war schlank und hatte eine helle Hautfarbe. Er trug einen weißen Kapuzenpullover, eine schwarze Pufferjacke, eine schwarze Hose mit weißen Streifen an den Seiten und schwarz/weiße Schuhe. Der andere Mann war kräftig gebaut, hatte eine helle Hautfarbe und dunkles Haar. Bekleidet war er mit einer gelb/beigefarbenen Kapuzenjacke, einem gelben Pulli mit schwarzen Anteilen im Brust- und Halsbereich, einer blauen Jeans sowie schwarzen Schuhen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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