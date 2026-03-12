PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2025_ Unfallzahlen leicht gesunken

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2025_ Unfallzahlen leicht gesunken
  • Bild-Infos
  • Download

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Am 11.03.2025 stellte Landrat Jan-Christoph Schaberick die Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025 im Ennepe-Ruhr-Kreis vor. Im Rahmen einer Pressekonferenz im Zentralgebäude der Polizei in Ennepetal wurde er durch den stellv. Abteilungsleiter Dominik Helms sowie den Direktionsleiter Verkehr Klaus Vietor unterstützt. 2025 ist die Zahl der Verkehrsunfälle im Kreisgebiet um 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Weiterhin gehören zu den Top 3 der gängigsten Hauptunfallursachen das Abbiegen/Wenden, die Vorfahrt/der Vorrang und die Geschwindigkeit. Trotzdem ist die Gefahr, Opfer eines Verkehrsunfalls zu werden, im Ennepe-Ruhr-Kreis sehr gering.

Mit einer allgemeinen Unfallhäufigkeitszahl (UHZ - Grundlage ist hier die Anzahl aller Verkehrsunfälle im Verhältnis zur Einwohnerzahl) von 257 belegt die KPB Ennepe-Ruhr-Kreis den dritten Platz im Land. Bei der sogenannten Verunglücktenhäufigkeitszahl (VHZ), also der Anzahl aller Verunglückten im Verhältnis zur Einwohnerzahl, belegt der Ennepe-Ruhr-Kreis mit 322 den vierten Rang im Landesranking.

Erfreulicherweise belegt der Ennepe-Ruhr-Kreis mit einer Aufklärungsquote von über 77 Prozent bei Verkehrsunfallfluchten mit Personenschaden den ersten Platz.

Einen besonderen Fokus setzte der Landrat auch nochmal auf die umfangreiche Präventionsarbeit in der Behörde. Nicht nur die Kräfte der Verkehrsunfallprävention/Opferschutz gaben im zurückliegenden Jahr mehr als 400 Veranstaltungen zu Themen rund um die Verkehrssicherheit. Auch alle anderen Kräfte der Polizei, u.a. Bezirksdienst, Verkehrsdienst und der Wach- und Wechseldienst betreiben tagtäglich Präventionsarbeit.

Hier im Ennepe-Ruhr-Kreis muss bei allen Verkehrsteilnehmenden immer eins im Vordergrund stehen:

Jeder will gesund nach Hause kommen.

Den Ausblick auf das kommende Jahr gab Erster Polizeihauptkommissar Klaus Vietor. Unter Beibehaltung der strategischen Ansätze der letzten Jahre, wie z.B.:

* Konsequente Verfolgung von erkannten Verkehrsverstößen * Flächendeckende Geschwindigkeitsüberwachung durch verstärkten Technikeinsatz * Durchführung direktionsübergreifender Sondereinsätze * Überwachung des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs * Fortführung der Kooperationen "Netzwerk Kradfahrer" * Präventionsarbeit in Verbindung mit entsprechender Öffentlichkeitsarbeit unter Einbeziehung aller Altersgruppen soll die Anzahl der Verkehrsunfälle weiter auf niedrigem Niveau gehalten bzw. gesenkt werden.

Die Einzelheiten der Verkehrsunfallstatistik 2025 finden Sie hier: https://ennepe-ruhr-kreis.polizei.nrw/artikel/polizeiliche-verkehrsunfallstatistik-4

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 11:02

    POL-EN: Ennepetal: Transporter aufgebrochen_ Werkzeug gestohlen

    Ennepetal (ots) - Zu einem Einbruch in einen Transporter kam es zwischen dem 9. März 17:00 Uhr und den 10. März 6:45 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Transporter der Marke Opel auf einem Parkstreifen in der Milsper Straße abgestellt. Die Täter beschädigten den Schließzylinder und gelangten so in den Innenraum des Fahrzeug. Aus dem Transporter wurden mehrere Elektrogeräte, u.a. Bohrmaschinen, eine Kreissäge ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 10:47

    POL-EN: Herdecke: Einbruch in Reihenhaus_ Täter schlagen Scheibe ein

    Herdecke (ots) - Zu einem Einbruch in ein Reihenhaus im Westender Weg kam es am 10. März in der Zeit zwischen 6:30 Uhr und 13.30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter ein Fenster der Terrassentür ein und gelangten so in das Haus. Dort suchten sie in den Räumen nach Wertgegenständen und öffneten dazu Schränke und Schubladen. Was genau gestohlen wurde, ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 23:38

    POL-EN: Ennepetal - Tödlicher Verkehrsunfall auf der Strückerberger Straße

    Ennepetal (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 8. März gegen 21:15 Uhr auf der Strückerberger Str. in Ennepetal. Nach ersten Erkenntnissen war ein 28-jähriger aus Sprockhövel mit seinem PKW der Marke BMW in Fahrtrichtung Schwelm unterwegs. In einer Kurve verlor der Sprockhöveler die Kontrolle über seinen BMW, geriet ins Schleudern und prallte gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren