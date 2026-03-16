Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Raub auf Tankstelle

Lindlar (ots)

Gegen 19:55 Uhr am Samstag (14. März) betrat ein Unbekannter eine Tankstelle in der Kölner Straße. Der Unbekannte ging auf den Kassenbereich zu. Unter Vorhalt eines Messers verlangte er die Herausgabe von Bargeld. Als der 28-jährige Angestellte sich weigerte, ihm das Geld auszuhändigen, und um die Theke herumging, flüchtete der Unbekannte in Richtung Lindlarer Innenstadt. Der unbekannte Mann war etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,78 Meter groß und hatte eine schlanke Statur. Er hatte kurzes blondes Haar und blaue oder grüne Augen und sprach mit osteuropäischem Akzent. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine hellblaue Jeanshose und weiße Sneaker sowie eine schwarze Maske.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell