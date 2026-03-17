POL-GM: Polizei stellt acht Fahrzeuge nach mutmaßlichem Betrug sicher

Gummersbach (ots) - Zwischen 13 Uhr am Samstag (14. März) und 8 Uhr am Sonntag sind Unbekannte in eine Werkstatt in der Straße "Stauweiher" eingebrochen. Die Unbekannten entfernten einen Teil des Zaunes und entwendeten einen schwarzen BMW 535D Kombi mit dem Kennzeichen EL-LV 150. Auf einer Videoaufzeichnung sind zwei Personen zu sehen, die am Sonntag (15. März) gegen 5 Uhr über den Werkstatthof gehen. Sie werden wie ...

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