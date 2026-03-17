Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Polizei stellt acht Fahrzeuge nach mutmaßlichem Betrug sicher
Hückeswagen (ots)
Am Montag (16. März) stellte die Polizei bei Durchsuchungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Vorwurfs des Betrugs in einem Autohaus in Hückeswagen insgesamt acht Fahrzeuge sicher. Ein 45-jähriger Autohändler steht im Verdacht, die gebrauchten Fahrzeuge seit Januar dieses Jahres angekauft zu haben, ohne den vereinbarten Ankaufbetrag an die Verkäufer zu entrichten. Die Ermittlungen dauern an.
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