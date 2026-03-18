POL-GM: Werkzeuge aus Van gestohlen

Bergneustadt (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12. März) ist in der Tiefgarage des Bergneustädter Rathauses ein Streifenwagen der Kreispolizeibehörde ausgebrannt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen unter Hinzuziehung eines Brandsachverständigen haben nun ergeben, dass es sich um ein vorsätzlich herbeigeführtes Brandgeschehen gehandelt hat. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Dazu Landrat und ...

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