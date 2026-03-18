Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Werkzeuge aus Van gestohlen
Reichshof (ots)
Auf diverses Werkzeug der Marke Dewald, darunter eine Bohrmaschine und ein Winkelschleifer, hatten es Unbekannte abgesehen, die am Dienstag (17. März) einen Mercedes Vito aufgebohrt haben. Der Vito stand zur Tatzeit zwischen 09:30 Uhr und 11:50 Uhr im Hähner Weg. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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