Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher kamen über den Balkon
Waldbröl (ots)
Zwischen 16:30 Uhr und 21:30 Uhr am Dienstag (17. März) sind Einbrecher in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Körnerstraße eingedrungen. Die Kriminellen verschafften sich über einen Balkon, der zur Schillerstraße zeigt, Zugang zur Wohnung. Sie entkamen mit Bargeld und Goldschmuck. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen
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