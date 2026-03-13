PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düsseldorf

POL-D: Veranstaltungshinweis - Pünktlich zum Frühlingsbeginn - Fahrradcodieraktion erstmalig auf dem Wochenmarkt in Kaiserswerth - Düsseldorfer Polizei informiert über das Thema Fahrraddiebstahl

Düsseldorf (ots)

Pünktlich zum Frühlingsbeginn möchte die Düsseldorfer Polizei interessierte Bürgerinnen und Bürger für das Thema "Fahrraddiebstahl" sensibilisieren - am kommenden Dienstag, 17. März (10:00 Uhr bis 12:00 Uhr) erstmalig auf dem Wochenmarkt in Kaiserswerth. Neben Tipps zur Diebstahlprävention bieten die Beamtinnen und Beamten die Möglichkeit der kostenlosen Fahrradcodierung für Düsseldorfer Radler an.

Durch das Anbringen von Etiketten in Verbindung mit einer recherchefähigen Erfassung, können codierte Räder zweifelsfrei dem Eigentümer zugeordnet und Diebe überführt werden.

Ein gültiges Ausweisdokument sowie ein Eigentumsnachweis sind erforderlich. Über eine Veröffentlichung des Veranstaltungshinweises würden wir uns freuen. Journalisten sind herzlich eingeladen.

Wann: 	Dienstag, 17. März 2026, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
		Dienstag, 24. März 2026, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Wo: 		Klemensplatz in Kaiserswerth, dortiger Wochenmarkt

Weitere Aktionen in verschiedenen Stadtteilen sind in Planung.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

