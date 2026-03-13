PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-D: Versammlungen in der Landeshauptstadt am Samstag - Aufzüge und Kundgebungen im Innenstadtbereich - Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet

Düsseldorf (ots)

Samstag, 14. März 2026

Für den morgigen Samstag, 14. März 2026, sind der Polizei ab den Mittagsstunden mehrere Versammlungen angezeigt. Es werden insgesamt mehrere Tausend Teilnehmende erwartet. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen.

Bereits ab den frühen Mittagsstunden starten erste Kundgebungen. Ab 14:00 Uhr beginnen dann drei weitere Versammlungen: Eine Kundgebung ist mit mehreren Tausend Teilnehmenden auf der Landtagswiese angezeigt. Zusätzlich ziehen ab 14:00 Uhr mehrere Tausend angezeigte Teilnehmende von der Friedrich-Ebert-Straße über innerstädtische Straßen bis zum Burgplatz bzw. Marktplatz.

Die Polizei wird die Einschränkungen im Straßenverkehr so gering wie möglich halten. Besucher der Innenstadt werden dennoch gebeten, für die An- und Abreise auf die Angebote des ÖPNV, insbesondere die unterirdisch verkehrenden Bahnen, zurückzugreifen.

(ah)

