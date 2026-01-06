Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Lähden (ots)

Am 24.12.2025 gegen 4:50 Uhr sprengt eine bislang unbekannte Täterschaft einen Zigarettenautomaten an der Anschrift "An der Koppel" in 49774 Lähden.

Der Zigarettenautomat wird hierdurch vollständig zerstört, sodass ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt und/oder der Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/949-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell