Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Reisende lautstark am Hauptbahnhof bedrängt: Fehlverhalten wird per Haftbefehl gesuchter Frau zum Verhängnis-Festnahme durch Bundespolizei-

Hamburg (ots)

Am 07.12.2025 gegen 21.15 Uhr geriet eine Frau (w.43) durch ihr lautstarkes und aggressives Betteln am Eingangsbereich zum Hamburger Hauptbahnhof in das Visier einer Präsenzstreife der Bundespolizei.

"Umgehend wurde die deutsche Staatsangehörige durch die eingesetzten Bundespolizisten auf ihr Fehlverhalten angesprochen und die Personaldaten überprüft, Ergebnis: Ausschreibung zur Festnahme."

Seit Ende Oktober 2025 wurde die Verurteilte (wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte) durch die Staatsanwaltschaft Hamburg mit einem Haftbefehl gesucht. Eine geforderte Geldstrafe von 580 Euro hatte die Gesuchte nicht gezahlt und war bislang "untergetaucht".

"Jetzt muss die 43-Jährige noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen verbüßen."

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen und die Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit durch eine angeforderte Ärztin im Bundespolizeirevier, erfolgte die Zuführung der Frau in die U-Haftanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell

