POL-D: Hünxe - A 3 Richtung Arnheim - drei Personen verletzt - zeitweilig erhebliche Verkehrsstörungen

Unfallzeit: Dienstag, 9. März 2026, 20:48

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Dienstagabend auf der A3 bei Hünxe in Richtung Arnheim zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen schwer verletzt wurden.

Nach ersten Zeugenaussagen war der Fahrer eines Audi 4, ein 47-jähriger aus Recklinghausen, mit hoher Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Möglicherweise übersah der 47-jährige den vorausfahrenden Fahrer eines Peugeot, einen 33-jährigen aus den Niederlanden. Trotz eines Bremsmanövers prallte der Audi des Recklinghäusers in den vorausfahrenden Peugeot des 33-jährigen. Durch die Wucht des Zusammenpralls schleuderte der Audi über die Fahrbahn, prallte gegen die Mittelschutzplanke und kam kurz darauf auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Der 33-Jährige und einer seiner Beifahrer wurden zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der dritte Beifahrer aus dem Peugeot wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Audis blieb unverletzt.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb der rechte Fahrstreifen in Richtung Arnheim gesperrt. Es kam zur Verkehrsbeeinträchtigung. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

