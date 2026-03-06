Polizei Düsseldorf

POL-D: Mehrere Versammlungen in der Düsseldorfer Innenstadt am kommenden Samstag - Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet.

Düsseldorf (ots)

Am kommenden Samstag, 07. März 2026, sind für die Düsseldorfer Innenstadt mehrere Versammlungen angezeigt. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Bereits ab 12:00 Uhr beginnen erste Kundgebungen. Ab 13:30 Uhr starten an der Friedrich-Ebert-Straße die Sammelphasen für zwei Aufzüge, die dann mit mehreren Tausend Teilnehmenden über innerstädtische Straßen zum Marktplatz bzw. Burgplatz ziehen werden. Ein weiterer Versammlungsaufzug zieht zeitgleich vom Gustav-Gründgens-Platz bis zum Fürstenplatz.

Die Polizei wird versuchen, die Verkehrsbeeinträchtigungen für unbeteiligte Dritte so gering wie möglich zu halten. Besucherinnen und Besuchern der Innenstadt wird empfohlen, für ihre Anreise auf die Angebote des ÖPNV zurückzugreifen.

(mf)

