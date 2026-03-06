Polizei Düsseldorf

POL-D: Hassels - 19-Jähriger flüchtet mit gestohlenem Fahrzeug vor der Polizei - Drei Fahrzeuginsassen angetroffen - Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: Mittwoch, 4. März 2026, 22:55 Uhr

Am späten Mittwochabend fiel Polizeibeamten ein Fahrzeug in Hassels auf, das zuvor als gestohlen gemeldet wurde. Der Fahrzeugführer entzog sich einer Kontrolle, konnte aber im Rahmen der Fahndung zusammen mit zwei weiteren Insassen durch Beamte gestellt werden.

Gegen 23:00 Uhr fiel einer Polizeibeamtin des zivilen Einsatztrupps Süd ein roter Toyota auf der Fürstenberger Straße auf, der im Februar als gestohlen gemeldet wurde. Daraufhin wurde das Fahrzeug kurzfristig observiert.

Als uniformierte Beamte ihm im weiteren Verlauf Anhaltesignale gegeben hatten, beschleunigte der Pkw-Fahrer plötzlich das Fahrzeug und entzog sich so zunächst einer Kontrolle. Wenige Augenblicke später entdeckte ein Einsatzteam den Pkw auf einem Parkplatz an der Heidelberger Straße, allerdings ohne Insassen.

Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten zwei 19-Jährige (einmal mit deutscher und einmal mit schwedischer Staatsangehörigkeit) und einen 24-Jährigen Sudanesen antreffen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen saßen sie zusammen in dem gestohlenen Toyota, als dieser sich der Kontrolle durch die Polizei entzogen hatte.

In der Westentasche des 19-jährigen Deutschen, der offenbar der Fahrer des Fahrzeugs gewesen war und bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, fanden die Beamten den Fahrzeugschlüssel des gestohlenen Toyota. Während der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass er über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt und zuvor Drogen konsumiert hatte. Er wurde vorläufig festgenommen und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Der gestohlene Pkw wurde sichergestellt; die Ermittlungen dauern an.

(ch)

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell