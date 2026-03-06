Polizei Düsseldorf

POL-D: Vorstellung des Verkehrsunfallberichts 2025 - Einladung zur Pressekonferenz

Düsseldorf (ots)

Zur Vorstellung der Verkehrsunfallbilanz 2025 im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Düsseldorf laden wir interessierte Medienvertreter herzlich zur diesjährigen Pressekonferenz ein.

Zeit:

Mittwoch, 11. März 2026, 13:00 Uhr

Ort: Polizeipräsidium Düsseldorf, Am Polizeipräsidium 1 in 40219 Düsseldorf, 4. Obergeschoss, Pressekonferenzraum 401

Polizeipräsidentin Miriam Brauns wird gemeinsam mit der Leitenden Polizeidirektorin Jasmin Wierczioch, Leiterin der Direktion Verkehr, die Verkehrsunfallzahlen für das Jahr 2025 vorstellen. Zahlen, Daten und Fakten werden wir allen Medienvertretern im Rahmen des Termins an die Hand geben. Der Bericht wird im Anschluss auch über die Homepage der Polizei Düsseldorf verfügbar sein. Wir bitten die Medienschaffenden, die an unserer Pressekonferenz teilnehmen möchten, sich möglichst frühzeitig bei der Pressestelle Düsseldorf unter der Rufnummer 0211 8702005 anzumelden.

