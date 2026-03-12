Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Verfolgungsfahrt durch die Fußgängerzone - 31-Jähriger flüchtet vor der Polizei und leistet Widerstand - Diebesgut aufgefunden - Blutprobe

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: 11. März 2026, 11:57 Uhr

Ein 31-jähriger E-Scooter-Fahrer hat am Mittwochmittag während seiner Flucht vor der Polizei den Straßenverkehr in der Innenstadt erheblich gefährdet. Der Mann fuhr rücksichtlos durch mehrere Straßen, missachtete Ampeln, verursachte einen Verkehrsunfall und leistete anschließend Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sollte ein 31-jähriger E-Scooter Fahrer, aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes, angehalten und kontrolliert werden. Unmittelbar nach dem Erblicken der Polizisten beschleunigte der Fahrer seinen E-Scooter auf der Jacobistraße in Richtung der Fußgängerzone Schadowstraße. Die eingesetzten Beamten des Verkehrsdienstes nahmen die Verfolgung teilweise zu Fuß auf. Während seiner Flucht schlängelte sich der Fahrer durch zahlreiche Passanten in der Fußgängerzone und fuhr anschließend sogar durch eine Passage eines dortigen Einkaufszentrums, um der Polizei zu entkommen. Beim Verlassen der Passage prallte er mit seinem E-Scooter gegen einen wartenden Pkw, stürzte und setzte seine Flucht zu Fuß weiter fort. Auf der Oststraße gelang es den Beamten schließlich, den 31-jährigen Tunesier einzuholen und festzuhalten. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte diverses mutmaßliches Diebesgut, darunter Bargeld, mehrere Mobiltelefone sowie fremde Ausweisdokumente.

Die Polizei stellte den E-Scooter sicher. Zudem wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Es wurden Strafanzeigen wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen des Verdachts des Diebstahls gefertigt.

Die Ermittlungen dauern an.

(ff)

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell