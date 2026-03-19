Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch am helllichten Tag
Radevormwald (ots)
Kriminelle sind am Mittwoch (18. März) in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Zwischen 12 Uhr und 13:30 Uhr hebelten die Unbekannten ein Fenster des Hauses in der Straße "Karlshöh" auf, durchwühlten mehrere Schränke und entkamen mit Silber- und Goldmünzen. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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