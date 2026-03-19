POL-GM: Einbruch am helllichten Tag

Waldbröl (ots) - Am Mittwoch (18. März) fuhr eine 62-jährige Waldbrölerin mit ihrem Skoda auf der Brölstraße in Richtung Kaiserstraße. Gegen 7:45 Uhr wollte sie an der Einmündung Brölstraße/Am Marktplatz nach rechts auf die Straße "Am Marktplatz" abbiegen. Dabei stieß sie mit einem 61-Jährigen aus Windeck zusammen, der mit seinem Pedelec auf dem Geh-/Radweg neben der Brölstraße, in gleicher Fahrtrichtung, ...

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