Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt- Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Eine 68 Jahre alte Motorradfahrerin hat sich am Dienstagabend (10.03.2026) bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 14 schwere Verletzungen zugezogen. Die 68-Jährige war gegen 17.00 Uhr auf der B14 vom Schattenring kommend in Richtung Stuttgart-Vaihingen unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr sie aus bislang noch ungeklärter Ursache auf den vorausfahrenden Ford einer 56-Jährigen auf, geriet ins Schleudern und stürzte. Die 68-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach aktuellem Stand nicht. Während der Unfallaufnahme kam es rund um den Schattenring zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die B14 in Fahrtrichtung Vaihingen musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Polizeibeamte regelten den Verkehr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 071189904100 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

