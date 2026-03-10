PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizei geben bekannt: Mann nach Angriff auf Polizeibeamten festgenommen -Zeugen und Geschädigte nach exhibitionistischen Handlungen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Montagmittag (09.03.2026) am Pragsattel einen 36 Jahre alten Mann in Gewahrsam genommen, der sich zuvor vor Passanten entblößt haben soll. Der 36-jährige Tatverdächtige hielt sich gegen 13.30 Uhr an der Bushaltestelle auf und soll dort sein Glied in Richtung mehrerer Passanten gezeigt haben. Unter den Anwesenden befanden sich auch Kinder einer Kindergartengruppe. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten soll sich der Mann erneut entblößt und sich zudem aggressiv gegenüber den Einsatzkräften verhalten haben, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. In den Räumlichkeiten des Polizeipräsidiums Stuttgart in der Hahnemannstaße sollte der Mann durchsucht werden. Hiergegen soll er sich massiv zur Wehr gesetzt und in Richtung mehrerer Polizeibeamter getreten haben. Zudem soll er einen Polizeibeamten beleidigt und diesen in das Gesicht gespuckt und geschlagen haben Der Polizeibeamte wurde leicht verletzt. Die Beamten nahmen den 36-Jährigen daraufhin fest. Der syrische Tatverdächtige wird im Laufe des Dienstags (10.03.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Zeugen sowie Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 07118990-5778 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

