Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte sind zwischen Donnerstag (05.03.2026) und Sonntag (08.03.2026) in Wohnungen an der Ehrenhalde, der Uhlbacher Straße und dem Frauenkopf eingebrochen. In der Ehrenhalde hebelten die Täter zwischen Samstag (28.02.2026) und Samstag (07.03.2026) ein Fenster eines Wohnhauses auf und stahlen Wertgegenstände in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. In der Uhlbacher Straße gelangten die Einbrecher vermutlich durch das Fenster über die Rückseite des Gebäudes auf unbekannte Art und Weise in ein Wohnhaus und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach Ersten Erkenntnissen wurden keine Wertsachen entwendet. Am Frauenkopf betraten die Einbrecher das Grundstück eines leerstehenden Gebäudes und kletterten auf das Terrassendach, welches an ein Fenster im 1. OG angrenzt. Anschließend hebelten die Unbekannten das Fenster auf und durchsuchten mehrere Stockwerke. Ob die Täterschaft etwas gestohlen hat, ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

