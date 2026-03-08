PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizeieinsatz anlässlich der Landtagswahl Baden-Württemberg und mehrerer Versammlungen im Stadtgebiet

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Die Polizei war heute anlässlich der Landtagswahl Baden-Württemberg sowie mehrerer Versammlungen im Stuttgarter Stadtgebiet im Einsatz. Die Einsatzmaßnahmen anlässlich der Landtagswahl richteten sich vornehmlich auf den Schutz der Parlamentsgebäude, der Wahlpartys und auf die Gewährleistung der uneingeschränkten Medienberichterstattung. Zum aktuellen Stand verliefen das Wahlgeschehen sowie die anschließenden parteiinternen Veranstaltungen innerhalb des Stadtgebiets aus polizeilicher Sicht vollkommen störungsfrei. Die Versammlung "Internationaler Frauen*kampftag", die zwischen 14.00 und 16.15 Uhr stattfand und auch in einem Demonstrationszug durch die Innenstadt zog, verlief bis auf das Abbrennen einer Rauchfackel und einer Körperverletzung am Rande des Aufzugs störungsfrei. Die Polizei hat in beiden Fällen entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Die Versammlung "Solidarität mit den Menschen im Iran - Ausdruck von Hoffnung, Zusammenhalt und friedlichem Protest" lief vollkommen störungsfrei. Stand: 20.00 Uhr

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

