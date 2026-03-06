Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Hausfassade mit Farbe beschmiert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte haben Donnerstagnacht (05.03.2026) die Außenfassade eines Wohnhauses an der Straße Unterer Brühl mit Farbe beschmiert. Die Täter schmierten in der Nacht politische Parolen mit verunglimpfendem Inhalt in roter Farbe an die Außenfassade des Wohnhauses und übergossen ein Auto mit einer stinkenden Flüssigkeit. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

