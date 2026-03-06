Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diesel ausgelaufen - Fahrbahn vorübergehend gesperrt

Stuttgart-Süd (ots)

Der Ausfluss von zirka 250 Liter Kraftstoff sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag (05.03.2026) ereignet hat. Ein 53-jähriger VW-Lenker geriet gegen 13.00 Uhr aus bislang unbekannter Ursache auf der Magstadter Straße auf die Gegenfahrbahn und stieß seitlich gegen einen entgegenkommenden Lkw eines 72-jährigen. Hierbei wurde der Tank des LKW beschädigt und zirka 250 Liter Diesel liefen auf die Straße. Der ausgetretene Kraftstoff floss in Richtung eines angrenzenden Waldbereichs. Die alarmierte Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und konnte die weitere Ausbreitung des Kraftstoffs verhindern. Das Umweltamt war ebenfalls vor Ort und konnte Entwarnung geben. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein geschätzter Schaden von 50.000 Euro Die Fahrbahn musste aufgrund der Reinigungsmaßnahmen vorübergehend in beide Richtungen gesperrt werden. Gegen 20 Uhr konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell