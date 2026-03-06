Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf Toilette bedroht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter soll am Donnerstagabend (05.03.2026) einen 28-jährigen Mann in einer Gaststätte an der Schlossstraße bedroht und leicht verletzt haben. Der Tatverdächtige soll gegen 20:20 Uhr auf der Toilette der Gaststätte zunächst versucht haben, dem jungen Mann Betäubungsmittel zu verkaufen. Als dieser ablehnte soll er ihn aufgefordert haben, kleinere Geldsummen auszuhändigen. Als der junge Mann dieser Forderung ebenfalls nicht nachkam, soll er durch den unbekannten Mann bedroht und körperlich angegangen worden sein. Als ein weiterer Gast die Toilette betrat, konnte der 28 Jährige den Raum verlassen und flüchten. Der Tatverdächtige wird auf etwa 25 Jahre und 175 Zentimeter geschätzt. Er hatte kurze schwarze Haare, einen leichten Bart und eine Wunde an der rechten Hand. Zudem trug er eine dicke schwarze Jacke und sprach gebrochenes Deutsch. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell