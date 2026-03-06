PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf Toilette bedroht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter soll am Donnerstagabend (05.03.2026) einen 28-jährigen Mann in einer Gaststätte an der Schlossstraße bedroht und leicht verletzt haben. Der Tatverdächtige soll gegen 20:20 Uhr auf der Toilette der Gaststätte zunächst versucht haben, dem jungen Mann Betäubungsmittel zu verkaufen. Als dieser ablehnte soll er ihn aufgefordert haben, kleinere Geldsummen auszuhändigen. Als der junge Mann dieser Forderung ebenfalls nicht nachkam, soll er durch den unbekannten Mann bedroht und körperlich angegangen worden sein. Als ein weiterer Gast die Toilette betrat, konnte der 28 Jährige den Raum verlassen und flüchten. Der Tatverdächtige wird auf etwa 25 Jahre und 175 Zentimeter geschätzt. Er hatte kurze schwarze Haare, einen leichten Bart und eine Wunde an der rechten Hand. Zudem trug er eine dicke schwarze Jacke und sprach gebrochenes Deutsch. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 11:37

    POL-S: Versuchter Raub am Cannstatter Bahnhof - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Mehrer Unbekannte Personen sollen am Donnerstag (05.03.2026) am Bahnhof Bad Cannstatt versucht haben, einem 25-jährigen Mann das Handy zu stehlen. Die drei männlichen Tatverdächtigen sollen den jungen Mann gegen 22:00 Uhr in dem Gang zu den Gleisen angesprochen und versucht haben, ihm das Handy aus der Hand zu nehmen. Er konnte es ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 16:11

    POL-S: Exhibitionistische Handlungen an Schulhofgelände - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Süd (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (04.03.2026) einen 59 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, sich vor Kindern auf einem Grundschulhof in exhibitionistischer Weise gezeigt zu haben. Der Tatverdächtige hielt sich gegen 13.30 Uhr am Zaun des Schulgeländes auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll er zunächst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren