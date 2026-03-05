Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionistische Handlungen an Schulhofgelände - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (04.03.2026) einen 59 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, sich vor Kindern auf einem Grundschulhof in exhibitionistischer Weise gezeigt zu haben. Der Tatverdächtige hielt sich gegen 13.30 Uhr am Zaun des Schulgeländes auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll er zunächst die dort spielenden Kinder angesprochen und ihnen den Mittelfinger gezeigt haben. Im weiteren Verlauf ließ der Mann seine Hose herunter und entblößte sich vor den Kindern. Alarmierte Streifenbesatzungen konnten den 59-Jährigen noch im Nahbereich des Tatortes feststellen und vorläufig festnehmen. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

