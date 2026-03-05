Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ladendieb nach Fluchtversuch vorläufig festgenommen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (04.03.2026) in der Schwabengalerie einen 32 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der zuvor Waren aus Supermärkten gestohlen haben soll. Der 32-jährige portugiesische Tatverdächtige befand sich gegen 14.45 Uhr im Einkaufszentrum, wo er offenbar in mehreren Supermärkten Waren aus den Auslagen nahm und in einer mitgeführten Einkaufstasche verstaute. Anschließend verließ er die Geschäfte, ohne die Waren zu bezahlen. Als der Mann im weiteren Verlauf versuchte, eine ähnliche Tathandlung erneut zu begehen, sprach ihn eine Servicekraft am Hauptausgang an und hielt ihn auf. Als er anschließend in ein Büro gebracht werden sollte, um dort bis zum Eintreffen der Polizei zu warten, stieß der Tatverdächtige einen Mitarbeiter zur Seite und versuchte, mit einem Teil des Diebesguts zu flüchten. Anwesenden Personen gelang es jedoch, den Mann bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festzuhalten. Die Beamten nahmen den 32-Jährigen vorläufig fest. Der Tatverdächtige wird im Laufe des Donnerstags (05.03.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell