Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach versuchtem Diebstahl und Bedrohung vorläufig festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (04.03.2026) einen 49 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der in einem Geschäft versucht haben soll, Waren zu stehlen und anschließend Angestellte bedrohte. Der 49-Jährige steckte gegen 19.35 Uhr eine Flasche Doppelkorn in die Innentasche seiner Jacke und versuchte anschließend, den Kassenbereich zu passieren, ohne die Ware zu bezahlen. Als ihn Mitarbeitende des Geschäfts ansprachen und zur Herausgabe der Flasche aufforderten, reagierte der Mann aggressiv und bedrohte die Angestellten. Mit Hilfe weiteren Ladenpersonals gelang es, den 49-Jährigen zu fixieren und in ein Mitarbeiterbüro zu bringen. Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, verhielt sich der Mann weiterhin aggressiv, weshalb er mit Handschließen gefesselt werden musste. Der 49 Jahre alte Deutsche Tatverdächtige wurde festgenommen und im Laufe des Donnerstags (05.03.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

