Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Müllsack in Brand gesetzt - zwei Verletzte

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben am Mittwochmorgen (04.03.2026) auf einem Gemeinschaftsbalkon einer Sozialunterkunft einen Müllsack in Brand gesetzt. Zwei Personen erlitten dabei eine Rauchgasvergiftung. Gegen 9 Uhr entzündeten die Täter im zehnten Obergeschoss des Gebäudes einen Müllsack auf einem Gemeinschaftsbalkon. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde hierfür ein bislang unbekanntes Brennwerkzeug verwendet. Durch das Feuer kam es zu Verrußungen an der Fassade in unmittelbarer Nähe zum Brandort. Zwei Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache sowie zu den bislang unbekannten Tätern dauern an.

