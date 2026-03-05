PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 22-Jähriger nach Bedrohung und Körperverletzung vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochmittag (04.03.2026) in der Haußmannstraße einen 22 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der zuvor eine Frau bedroht und leicht verletzt haben soll. Der 22-Jährige hatte gegen 13.30 Uhr ein Hotelzimmer aufgesucht, nachdem er zuvor eine Frau für sexuelle Dienstleistungen gebucht hatte. Nachdem es offenbar zu Unstimmigkeiten über die vereinbarte Leistung gekommen war, verlangte der Mann von der Frau die Rückzahlung von 50 Euro. Als die Frau dies ablehnte und das Zimmer verließ, folgte ihr der 22-Jährige und wiederholte seine Forderung unter Androhung von Schlägen. Nachdem die Frau erneut ablehnte, soll der Mann sie am rechten Unterschenkel leicht verletzt haben. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige zurück in das Hotelzimmer. Polizeibeamte konnten den 22-Jährigen kurze Zeit später identifizieren und vorläufig festnehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

