POL-S: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizei geben bekannt: Festnahme nach Rauschgifthandel - Haftrichtervorführung

Stuttgart-Süd (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (04.03.2026) einen 59 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, sich vor Kindern auf einem Grundschulhof in exhibitionistischer Weise gezeigt zu haben. Der Tatverdächtige hielt sich gegen 13.30 Uhr am Zaun des Schulgeländes auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll er zunächst ...

mehr