PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizei geben bekannt: Festnahme nach Rauschgifthandel - Haftrichtervorführung

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (04.03.2026) nach einem Rauschgiftgeschäft im Leonhardsviertel einen 28 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige verkaufte einem zivilen Polizeibeamten Rauschgift im Wert von 60 Euro. Nach dem Verkauf nahmen die Beamten den Mann noch vor Ort fest. Der 28-jährige Syrer wird am Donnerstag (05.03.2026) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 16:11

    POL-S: Exhibitionistische Handlungen an Schulhofgelände - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Süd (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (04.03.2026) einen 59 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, sich vor Kindern auf einem Grundschulhof in exhibitionistischer Weise gezeigt zu haben. Der Tatverdächtige hielt sich gegen 13.30 Uhr am Zaun des Schulgeländes auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll er zunächst ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 16:08

    POL-S: Ladendieb nach Fluchtversuch vorläufig festgenommen

    Stuttgart-Vaihingen (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (04.03.2026) in der Schwabengalerie einen 32 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der zuvor Waren aus Supermärkten gestohlen haben soll. Der 32-jährige portugiesische Tatverdächtige befand sich gegen 14.45 Uhr im Einkaufszentrum, wo er offenbar in mehreren Supermärkten Waren aus den Auslagen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren