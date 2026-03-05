POL-S: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizei geben bekannt: Festnahme nach Rauschgifthandel - Haftrichtervorführung
Stuttgart-Mitte (ots)
Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (04.03.2026) nach einem Rauschgiftgeschäft im Leonhardsviertel einen 28 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige verkaufte einem zivilen Polizeibeamten Rauschgift im Wert von 60 Euro. Nach dem Verkauf nahmen die Beamten den Mann noch vor Ort fest. Der 28-jährige Syrer wird am Donnerstag (05.03.2026) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.
