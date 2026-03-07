Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Umhängetasche geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher soll am Samstag (07.03.2026) die Umhängetasche einer 16 Jahre alten Jugendlichen gestohlen haben. Die Jugendliche und ihre beiden 14 Jahre alten Freundinnen hielten sich gegen 01.30 Uhr in der Karlstraße auf. Sie legte ihre Umhängetasche mit 20 Euro Bargeld und persönlichen Gegenständen auf einem Stuhl neben sich ab und konnte dann sehen, wie der 17-Jährige die Tasche an sich nahm und flüchtete. Während der Verfolgung sprühte der Jugendliche Pfefferspray in Richtung der 16-Jährigen und deren Freundinnen, welche dadurch Atemwegsreizungen erlitten. Im Rahmen der Fahndung durch die Polizei konnte eine Person angetroffen werden, welche Hinweise zum Täter geben konnte. Der 17-Jährige Tatverdächtige konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden und wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell