POL-S: Radfahrer attackiert und von Fahrrad gestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer hat am Donnerstagvormittag (05.02.2026) auf einem Feldweg zwischen der Vaihinger Straße und einer Kleingartenanlage beim Wohngebiet Probstsee einen 55 Jahre alten Radfahrer angegriffen. Der Unbekannte kam gegen 10.00 Uhr dem 55-Jährigen zunächst auf dem Feldweg entgegen, wendete anschließend und verfolgte den Mann. Dabei beschimpfte und beleidigte er ihn. Kurz darauf warf der Täter einen Einwegkaffeebecher nach dem Radfahrer, wodurch dessen weiße Sommerjacke beschmutzt wurde. Anschließend stieß er den 55-Jährigen während der Fahrt von dessen Mountainbike, sodass dieser stürzte und leicht verletzt wurde. Der Geschädigte kam auf dem begrünten Seitenstreifen zum Liegen. Als er wieder aufstand, war der Täter bereits geflüchtet. Der Unbekannte wird als etwa 25 bis 40 Jahre alt beschrieben. Er trug dunkle Kleidung sowie eine Sonnenbrille und war ohne Gepäck unterwegs. Zeugin des Vorfalls war eine Frau mit einem großen weißen Hund. Zeugen, insbesondere die bislang unbekannte Frau mit dem Hund, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49 711 8990-3400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden

