Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Praktikum bei der Polizei - zwei Tage voller Einblicke

Stuttgart (ots)

Das Polizeipräsidium Stuttgart bietet am Mittwoch und Donnerstag, 08. und 09. April 2026, erneut ein zweitägiges Praktikum für Erwachsene an, die sich für den Polizeiberuf interessieren. Die Teilnehmenden erhalten dabei einen praxisnahen Einblick in den Arbeitsalltag und lernen verschiedene Aufgabenbereiche der Polizei kennen. Am ersten Tag erwartet die Teilnehmenden eine Einführung in die polizeiliche Arbeit sowie ein Besuch im Polizeimuseum, bei dem ausgewählte Kriminalfälle aus der Stuttgarter Polizeigeschichte vorgestellt werden. Der zweite Tag steht ganz im Zeichen der Praxis: In realitätsnahen Übungsszenarien übernehmen die Teilnehmenden selbst die Rolle von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten und erleben den Ablauf von Einsätzen hautnah. Bewerben können sich Personen ab 18 Jahren, die körperlich geeignet sind, mindestens 150 cm groß sind, sich bislang noch nicht bei der Polizei Baden-Württemberg beworben haben und die allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen erfüllen. Weitere Informationen sowie der Bewerbungsbogen sind abrufbar unter: https://sohub.io/23cb . Die Bewerbung mit Bewerbungsbogen und Motivationsschreiben ist ab sofort per E-Mail an stuttgart.berufsinfo@polizei.bwl.de möglich. Die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Stuttgart freut sich über zahlreiche Bewerbungen.

