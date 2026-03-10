Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte Täter sind am Sonntag (08.03.2026) in Kellerräume von drei Wohnhäusern an der Fangelsbachstraße und der Heusteigstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 20.00 Uhr und 24.00 Uhr Zugang zu den Kellerabteilen und durchsuchten sie. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

