Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: BMW geklaut

Giessen (ots)

Butzbach: BMW geklaut

Einen BMW klaute ein Unbekannter am Montag (2.2.) in Münster. Der schwarze X 3 parkte in der Straße Am Schlosswingert. Zwischen Mitternacht und 6.25 Uhr machte sich der Dieb an dem Auto zu schaffen. Es gelang ihm auf bislang unbekannte Weise, das Fahrzeug zu stehlen. An dem BMW hingen die amtlichen Kennzeichen FB-JC 1288.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des X3 und den Kennzeichenschildern geben?

Hinweise nimmt die Polizei Butzbach unter der Telefonnummer 06033/70430 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell